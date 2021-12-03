Из-за мокрого снега во Львовской и Закарпатской областях обесточены 90 населенных пунктов, - ГСЧС

Из-за мокрого снега обесточены 90 населенных пунктов во Львовской и Закарпатской областях

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 3 декабря в результате усложнения погодных условий (мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 90 населенных пунктов в 2 областях (Львовская - 86 и Закарпатская - 4)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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