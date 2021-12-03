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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 13 777 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 3 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Уже 43,8% взрослого населения Украины получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%".

Более 25 миллионов прививок против COVID-19 сделаны в Украине!

За сутки 2 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели 01 зафиксированы 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1279, медработников – 222);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели 01 206 710 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели 01 госпитализированы – 2992 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели 01 летальных случаев – 509;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели 01 выздоровели – 22 893 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ развернула команду быстрого реагирования для борьбы со штаммом "Омикрон" в ЮАР

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели 01 заболели – 3 477 649 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели 01 выздоровели – 3 018 620 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели 01 летальных случаев – 87 566;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 009 215.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек. В общей сложности проведены 25 159 558 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели 10

Топ комментарии

  • Erlich Bachman
    От можна ж тихенько собі вакцинуватися і жити спокійно. Але ні, деякі вакциновані вважають себе кращими за всіх і переходять до образ. Кожен має право на вибір, і кожен у чомусь упоротий, незалежно вакцинувався він чи ні.
  • Erlich Bachman
    Є така стаття, посилання на яку чомусь тут видаляють, "ваше бустерне життя..." зветься, де докладно описується матчастина вакцинації, в англомовній версії вказано, що то 76 хвилин читання. Так от, розумні вакцифаги навіть не трібні осилити годину читання, але знають більше всіх, тому мабуть і заперечити по суті їм не вдається, відкладають багацько цеглин і позначають як спам. От і весь інтелект.
  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Я конечно дико извиняюсь,но я не понимаю,что считать новыми заражениями, если короновирусными ОРВИ, каждый человек болеет по несколько раз в год. И я совсем не понимаю,как влияет вакцинация на распорстранение короновируса,если он вокруг и везде, и точно также на слизистых, как вакцинированных, так и невакцинированных, только если невакцинированный не испытывает никаких симптомов, но сеет вирусы вокруг- он бессимптомный больной, если вакцинированный не испытывает никаких симптомов и сеет вирусы вокруг, то он кто?
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