В Украине за сутки от COVID-19 умерли 509 человек, зафиксированы 13 777 новых случаев заражения, 22 893 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 13 777 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 3 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Уже 43,8% взрослого населения Украины получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%".

Более 25 миллионов прививок против COVID-19 сделаны в Украине!

За сутки 2 декабря в Украине:

зафиксированы 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1279, медработников – 222);

206 710 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2992 человека;

летальных случаев – 509;

выздоровели – 22 893 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 477 649 человек;

выздоровели – 3 018 620 человек;

летальных случаев – 87 566;

проведено ПЦР-тестирований – 16 009 215.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек. В общей сложности проведены 25 159 558 прививок", - рассказали в Минздраве.





