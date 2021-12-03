США следят за всеми действиями России на территории Украины, и все это "вызывает серьезную обеспокоенность", - генерал Милли
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом пишет Reuters.
Как отметил генерал армии США Марк Милли – глава Объединенного комитета начальников штабов и военный советник американского президента, российская риторика становится все более резкой, но отказался называть варианты, рассматриваемые Штатами на случай нового вторжения РФ.
"Я не собираюсь вам рассказывать, что мы отслеживаем, а также индикаторы или предупреждения разведки, но мы следим за этим всем. И сейчас там достаточно информации, чтобы вызвать серьезную обеспокоенность", – заявил он.
Милли продолжает отмечать важность суверенитета Украины для Вашингтона и Альянса НАТО.
"На карту поставлены важные интересы национальной безопасности США и государств-членов НАТО, если россияне предпримут открытый акт агрессивных действий в военном аспекте в отношении государства, независимого с 1991 года", - отметил генерал.
Глава Объединенного комитета начальников штабов также отказался называть число военных РФ около территории Украины, но предположил, что оно сильно отличается от обычного количества.
Напомним, 23 ноября Милли беседовал с российским коллегой – начальником генштаба Валерием Герасимовым. Переговоры прошли на фоне сообщений о подготовке российско-американских контактов на самом высоком уровне и угрозе российского вторжения в Украину.
На фоне новой угрозы России партнеры Украины активизировали свою поддержку и двусторонние переговоры. В скором времени планируются переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Одной из тем для разговоров станет Украина.