Журналисты установили хронологию распространения фейка о "расстреле мигрантов" украинскими военными

Фактчекинговый проект "Без Брехні" установил хронологию распространения фейка о "расстреле мигрантов в Чернобыльской зоне".

Об этом сообщает "Детектор медіа", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что информацию о "расстреле" активно распространяли российские СМИ.

Информационная операция началась с подготовки фейка о том, что якобы военные "61-й отдельной пехотной егерской бригады" заявили о намерении "применять оружие против прорывающихся из Беларуси мигрантов". Именно эту "заготовку" использовали, чтобы распространить фейк о "расстреле мигрантов военными 61 бригады".

Фейк был распространен через авторитетное издание. Разносили синхронно через несколько минут после появления фейкового источника по telegram-каналам. Для международного резонанса распространили на английском в твиттере и на арабский мир через влиятельные фейсбук-страницы.

Журналисты отметили, что главными месседжами этой провокации являются:

- Украина собрала войска вблизи границ с Беларусью, что представляет угрозу союзному государству;

- с 24-26 ноября ВСУ проводит операцию "Полесье", цель которой – не допустить мигрантов в Украину;

- именно военные ВСУ, а не пограничники "расстреляли мигрантов";

Первым фейк распространил региональный сайт "Житомир Ньюс" 30 ноября в 8:05. Издание якобы со ссылкой на источники написало, что "29 ноября около 4 часов утра на белорусско-украинской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия", а именно: "силовиками была пресечена попытка перехода государственной границы Украины группой нарушителей восточной внешности".

В тот же день на фейсбук-странице военного полковника Василия Румака опубликовали видео якобы "расстрела мигрантов". Позже Румак сообщил, что его страницу сломали и видео публиковал не он.

Через 9 минут после публикации видео на странице Румака это видео публикует в фейсбуке "Юрий Иванов" из Курска и пишет, что его обнародовал украинский военный и добавил, что оно появилось благодаря олигарху Ринату Ахметову. Параллельно схожая публикация появляется в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

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В 14:02 на телеграмм-канале "Охранитель" появляется видео со ссылкой на Фейсбук военного, с версией "от экспертов", что "появление видео связано с Ахметовым, у которого конфликт с Зеленским, и появление видео дискредитирует Зеленского перед партнерами".

В рамках этой информационной операции, в частности, взломали сайт "Детектора медиа".

Кроме этого, в фейковый материал добавили скриншот якобы новости за 29 декабря с официальной страницы Пограничной службы, в котором упоминают "61 бригаду". Эта "новость" также содержит ошибки в названии области "ЖитоРМинщини" и в других словах, а весь текст написан жирным шрифтом. Государственная пограничная служба 1 декабря в 16:41 опровергла фейковое видео и заявила, что никаких групп мигрантов на границе с Беларусью обнаружено не было.

Несмотря на то, что "Детектор медиа" удалил фейк, скриношты с сайта начали распространять телеграмм-каналы. Ни в одном сообщении не предоставляется ссылка на саму новость, также нет никакого упоминания этой статьи до настоящего времени ее публикации на "Детекторе" – 14:35 1 декабря.