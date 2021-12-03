До конца ХХІ века население Украины сократится до 22 миллионов, и пути остановки этого процесса пока не видно, - НАНУ

Ученые Национальной академии наук Украины спрогнозировали, что к концу столетия население Украины существенно сократится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАН.

"По нашим прогнозам, к концу ХХІ века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим путей остановки этого процесса. Он присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов. Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора", - рассказали ученые.

Как отмечают исследователи, на сокращение украинского населения влияет и пандемия, хотя окончательные оценки можно будет дать только после ее завершения.

"Мы сейчас находимся внутри процесса, но цифры уже свидетельствуют о том, что пандемия вносит свой вклад в смертность. В структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Следует учитывать также, что во время пандемии люди умирают и по другим причинам, потому что больницы не могут оказать своевременную помощь, а пациенты не могут добраться до медицинских пунктов. Это комплексная проблема. И достаточно серьезная", - сообщили в НАН.

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