В Раде зарегистрировали проект постановления о праздновании Дня украинского борща
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Парламентарии предлагают отмечать День украинского борща ежегодно во вторую субботу сентября.
"Украинский борщ - традиционное первое блюдо украинцев, а также маркер национальной идентичности. ... Это блюдо проявляет свою устойчивость употребления и преемтсвенность историческую, географическую и даже геополитическую. Невозможно представить украинский дом без приготовления борща. Благодаря своему глубокому влиянию на общественную жизнь Украины, украинский борщ играет важную роль в культуре как проявление гостеприимства", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что инициатива установления Дня украинского борща - дня, когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и, таким образом, обмениваются ценной культурологической информацией, призвана обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, преемтсвенность культурной традиции.