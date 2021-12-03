В Госдуме не исключают вмешательства России в случае "военной агрессии Киева" и признания "Л/ДНР"

В Госдуме заявили, что "силовой сценарий Киева" на Донбассе может вынудить Россию активно вмешаться, не исключено, что Москва в итоге признает "Л/ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский "Интерфакс".

"Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тыс. граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. Миллион граждан России. Представьте себе любого руководителя государства любой страны мира, чтобы он бросил миллион своих граждан? Да вы просто не найдете. И мы, естественно, своих граждан, которые проживают на территориях Донбасса, бросать не собираемся", - сказал агентству первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

Водолацкий отметил, что он лично является сторонником признания "Л/ДНР" Москвой.

"Территории эти, конечно, нужно признавать, чтобы закончились эти действия. Нас сдерживает один фактор: мы выступили инициаторами Минских соглашений, мы участники Нормандского формата", - сказал Водолацкий.

"Украина уже идет по пути полного отказа от достигнутых договоренностей, и, если власти в Киеве откажутся от Минских соглашений и Нормандского формата, "тогда у всех сторон руки развязаны", в том числе и у России", - считает депутат.

О том, что Россия может пойти на признание ЛНР и ДНР при определенных сценариях, допустили сразу два первых заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам: от КПРФ и от "Справедливой России - За правду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами вступили в партию Путина "Единая Россия", - депутат Госдумы Водолацкий

"Наша фракция (КПРФ. - Ред.) давно выступает с позиции признания республик ДНР и ЛНР. Это вопрос перезревший, чем быстрее случится этот факт, тем лучше", - сказал агентству замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ).

Более того, по словам парламентария, в случае активных военных действий Киева Россия будет вынуждена принимать решительные меры - исходя из того, что большая часть жителей регионов имеют российское гражданство.

"Учитывая, что речь идет не об одной-двух семьях, а практически обо всем населении, нужно защищать не путем эвакуационного проекта, а путем защиты населения на месте", - сказал Новиков.

Он также отметил, что "неадекватные действия со стороны Киева - это не только повод для защиты любыми способами, но и дополнительный стимул, чтобы признать независимость (ЛНР и ДНР. - Ред.) и начать выстраивать отношения с республиками, как с Абхазией и Южной Осетией".

"У нас все возможно - и признание этих республик", - сказал "Интерфаксу" отвечая на вопрос о такой перспективе.

По словам первого заместителя председателя комитета Алексея Чепы ("Справедливая Россия – За правду"), Россия намерена исполнять Минские соглашения и остается их гарантом, однако Киев их исполнять не хочет. В результате прогнозировать, как будет развиваться ситуация вокруг двух непризнанных республик, очень сложно. Если дело дойдет до военной агрессии, Москва в стороне оставаться не сможет, убежден Чепа.

"Если это будет составлять угрозу жителям, нашим жителям, очевидно, соответствующие органы примут решения в соответствии с нашей Конституцией", - сказал парламентарий.

Между тем, лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский неоднократно высказывался за то, что Москва должна признать ЛНР и ДНР - более того, по его мнению, России следует включить их в свой состав, поскольку ранее эти территории были в составе СССР и Российской империи.