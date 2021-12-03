У Резникова есть время до весны, чтобы продемонстрировать свою эффективность на посту министра обороны, - нардеп "Голоса" Костенко

У народного депутата фракции "Голос" Романа Костенко есть несколько вопросов к министру обороны Алексею Резникову.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах Верховной Рады.

По словам Костенко, он хотел бы получить информацию от министра, какая же ситуация на украинской границе, владеет ли ею власть и почему наблюдается "разнобой данных СНБО, министра обороны, разведки и международных партнеров"?

"Во-вторых, меня очень смущает вопрос потребности в оружии сдерживания. СНБО приняло решение о создании кибервойск. Мне интересно, на какой стадии этот вопрос, потому что речь идет о новейшем оружии, которое могло бы стать очень эффективным в борьбе с Российской Федерацией", - подчеркнул политик.

Нардеп признался, что также он хочет получить ответ на вопрос, как сейчас осуществляются оборонные закупки, есть ли у Украины здесь прорыв?

Костенко хочет надеяться и верить, что новый министр обороны изменит ситуацию в МОУ.

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"У нас есть постоянный враг - Российская Федерация. Мы понимаем, что так будет и дальше, поэтому мы должны все вместе, несмотря на наши партийные цвета, делать все, чтобы министру обороны удавалось", - добавил нардеп.

Говоря о том, сколько необходимо дать Резникову времени, чтобы он смог показать свою эффективность, он заметил, что к весне.