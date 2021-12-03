Новые правила пересечения украинской границы действуют с 3 декабря из-за штамма "Омикрон", - Госпогранслужба

3 декабря вступают в силу изменения к Постановлению "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", направленные на предотвращение распространения на территории Украины нового штамма "Омикрон" .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Согласно изменениям, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, которые прибыли из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Республики Намибия, Королевства Лесото, Королевства Эсватины, Республики Моза Республики Малави и находились на их территории не менее семи дней за последние 14 дней.

Отмечается, что такая норма не применяется к иностранцам и лицам без гражданства, постоянно или временно проживающим на территории Украины, являющимся супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей , а также других категорий иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с МИДом.

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Кроме того, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, которые являются супругами или детьми граждан Украины, пересекающих государственную границу на въезд в Украину и прибывших из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Республики. Зимбабве, Республики Намибия, Королевства Лесото, Королевства Эсватини, Республики Мозамбик, Республики Малави и находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, подлежат обязательной самоизоляции, обсервации.

При этом срок самоизоляции составляет 14 дней. Он начинается с момента пересечения государственной границы и не может быть прекращен ранее согласно установленному порядку.