Новости • Агрессия России против Украины, Война

Для возможной эскалации конфликта на Донбассе Россия может задействовать 94,3 тыс. военных, - Резников. ВИДЕО

7 32958
Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, на сегодняшний день оценивают в 94,3 тыс. человек.

Как сообщает паламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"В настоящее время вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 – дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованные для эскалации, на сегодняшний день оценивается в 94,3 тыс. человек", - сказал он.

Читайте также: Угроза масштабной эскалации со стороны России существует: наиболее вероятное время – конец января, - Резников

Топ комментарии

  • Владимир c2a8b9e2
    СМИ, хватит нагнетать истерию о войне. Надо упорно готовиться к войне без панических статей и вскрывать тех выродков, кто мешает этому, кто мешает в стабильном обеспечении армии и модернизации вооружения!!!
  • Леонід Мефодовський
    Скільки палива, в наявності є у ВСУ??? На скільки годин бою??? А нанавчання скільки палива надходить - більше, чим на польоти бубочки на вечірку йєрмака, на гелікоптерах???

    Скільки «Нептунів» знаходиться на узбережжі Чорного та Азовського морів??? Чи достатньо для захисту від морського десанту фєдєрастів???

    Чому на ВСУ, під час війни, убюджеті передбачено меньше коштів ніж на бубочкіне піар - крадівництво??? Нахєра погоджуватись з цим міністру оборони, якщо він справді себе таким вважає???
  • Рост Сергеев
    Сейчас главное логистика. Надо следить за тем, какие части второго эшелона концентрируются вблизи наших границ. Там и будет удар.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости