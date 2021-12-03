Для возможной эскалации конфликта на Донбассе Россия может задействовать 94,3 тыс. военных, - Резников. ВИДЕО

Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, на сегодняшний день оценивают в 94,3 тыс. человек.

Как сообщает паламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"В настоящее время вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 – дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованные для эскалации, на сегодняшний день оценивается в 94,3 тыс. человек", - сказал он.

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