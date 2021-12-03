СБУ разоблачила в Черновцах дельцов, "выращивавших" бот-аккаунты в соцсетях для пророссийских интернет-агентов. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила мощную "ботоферму" в Черновцах. Дельцы специализировались на "выращивании" бот-аккаунтов в социальных сетях, которые они продавали на черном рынке. По имеющейся информации, злоумышленники создали и "раскрутили" более 20 тыс. ботов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что большинство бото-профилей скупили пророссийские агитаторы. Аккаунты имели долгую историю, а также верифицированы в соцсетях - с использованием поддельных паспортов граждан Украины.

Ботов использовали для дискредитации украинского государства и Вооруженных Сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства "антивакцинаторских" настроений.

По данным следствия, в группу кибербизнесменов входило около 15 человек. Деятельность проводили в специально арендованном офисе в Черновцах.

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении, где базировалась "ботоферма", правоохранители обнаружили и изъяли:

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

специальное программное обеспечение;

почти 6400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских;

более 4000 платежных карт украинских банков.

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В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Черновицкой области совместно с отделом противодействия киберпреступлениям Нацполиции при процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры.



Фото: сайт СБУ