Новости

СБУ разоблачила в Черновцах дельцов, "выращивавших" бот-аккаунты в соцсетях для пророссийских интернет-агентов. ФОТОрепортаж

4 02044
Служба безопасности Украины разоблачила мощную "ботоферму" в Черновцах. Дельцы специализировались на "выращивании" бот-аккаунтов в социальных сетях, которые они продавали на черном рынке. По имеющейся информации, злоумышленники создали и "раскрутили" более 20 тыс. ботов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что большинство бото-профилей скупили пророссийские агитаторы. Аккаунты имели долгую историю, а также верифицированы в соцсетях - с использованием поддельных паспортов граждан Украины.

Ботов использовали для дискредитации украинского государства и Вооруженных Сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства "антивакцинаторских" настроений.

По данным следствия, в группу кибербизнесменов входило около 15 человек. Деятельность проводили в специально арендованном офисе в Черновцах.

СБУ разоблачила в Черновцах дельцов, выращивавших бот-аккаунты в соцсетях для пророссийских интернет-агентов 01

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении, где базировалась "ботоферма", правоохранители обнаружили и изъяли:

  • компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
  • специальное программное обеспечение;
  • почти 6400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских;
  • более 4000 платежных карт украинских банков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 20 тыс. фейковых аккаунтов: СБУ обезвредила в Херсонской области мощную ботоферму, работавшую на спецслужбы РФ. ФОТОрепортаж

В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц.

СБУ разоблачила в Черновцах дельцов, выращивавших бот-аккаунты в соцсетях для пророссийских интернет-агентов 02

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Черновицкой области совместно с отделом противодействия киберпреступлениям Нацполиции при процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры.

СБУ разоблачила в Черновцах дельцов, выращивавших бот-аккаунты в соцсетях для пророссийских интернет-агентов 03
Фото: сайт СБУ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Максим Максимович b5166c8f
    Кого-то из Черновцов мы здесь больше не увидим.
  • Николай Сафронов
    Рашка педалирует антивакс не только у нас, в США это началось задолго до короны. Любая дичь, расшатывающая адекватную оценку действительности: химтрейлы, плоская земля, рептилоиды и т. п. помогает создавать целевую аудиторию, которой можно втюхать любой треш, чем и является в общем весь контент о "русском мире".
  • Sophia-Maria Duglass
    А не могли бы спецслужбы и журналисты ОГЛАСИТЬ ВЕСЬ СПИСОК ГРАЖДАН ( и тунеядцев 😀) , и города их рождения.

    скорее всего преступники не местные
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости