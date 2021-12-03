СБУ разоблачила в Черновцах дельцов, "выращивавших" бот-аккаунты в соцсетях для пророссийских интернет-агентов. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что большинство бото-профилей скупили пророссийские агитаторы. Аккаунты имели долгую историю, а также верифицированы в соцсетях - с использованием поддельных паспортов граждан Украины.
Ботов использовали для дискредитации украинского государства и Вооруженных Сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства "антивакцинаторских" настроений.
По данным следствия, в группу кибербизнесменов входило около 15 человек. Деятельность проводили в специально арендованном офисе в Черновцах.
В ходе обысков, проведенных в офисном помещении, где базировалась "ботоферма", правоохранители обнаружили и изъяли:
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
- специальное программное обеспечение;
- почти 6400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских;
- более 4000 платежных карт украинских банков.
В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Черновицкой области совместно с отделом противодействия киберпреступлениям Нацполиции при процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры.