Более 37% взрослого населения в Украине прошли полный курс вакцинации, - Минздрав

У нас сохраняются высокие темпы вакцинации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

"Более 37% взрослого населения в Украине прошли полный курс вакцинации. И почти 43,8% получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. В минувшие сутки 206 710 человек было вакцинировано против коронавирусной болезни, из них первую прививку получил 70 581 человек. Завершили курс вакцинации 136 129 человек", - сообщила заместитель министра.

По словам Карчевич, в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации.

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"Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", - добавила она.