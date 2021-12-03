Пока на канале Коломойского хорошо говорят о президенте, дело Приватбанка, видимо, расследовать не будут, - Фурса
Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
"Генеральный прокурор написала, что посмотрела телевизор, ей не понравилось, как говорят на телеканалах Ахметова о президенте, и поэтому она активизировала 200 криминальных дел против Ахметова. Правильно ли понимать, что пока на канале Коломойского хорошо говорят о президенте, дело о разворовывание 5.5 млрд долларов из Приватбанка никто активизировать не будет, а скорее даже будут деактивировать? Такая же логика у прокуратуры?" - заявил Фурса.
Заявление Венедиктовой об угрозах Ахметову для любого суда весомый аргумент в политическом преследовании бизнесмена.
"Это глупая американская Фемида в повязке на глазах, а украинская внимательно смотрит телевизор. И не дай Бог не услышит там бурные овации… И что прекрасно, так это искренность", - добавил Фурса.