Новости • Оборона, Бюджет-2022, Война

Зарплата военного – 10 тысяч, должно быть минимум 13, но денег нет, - Резников. ВИДЕО

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На данный момент в Госбюджете на следующий год отсутствует ресурс для увеличения заработной платы военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал в ходе Часа вопросов правительству в Верховной Раде министр обороны Алексей Резников.

"По состоянию на сегодняшний день задолженности нет в ВСУ, но, конечно, она может появиться, и мы над этим работаем (чтобы не появилась задолженность по зарплате. - Ред.). У нас есть взаимодействие с министром финансов, я думаю, что мы не будем доводить ситуацию до казусов", - сказал Резников.

"Минимальная моя задача… Сегодня солдат получает в среднем 10,2 тыс. грн, а средняя минимальная возможность зарабатывать – 14,3 тыс. грн. Поэтому, как минимум, моя задача на 30% увеличить и по сетке вверх. Для того чтобы это в будущем году произошло, нужно плюс 18 млрд грн. К сожалению, сегодня в государственном бюджете такого ресурса нет", – пояснил он.

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"Мы будем искать компромиссные решения: в течение 3 лет выстроим модель понятную, прозрачную, а самое главное справедливую", - пообещал министр.

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Топ комментарии

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Заберите мою тысячу и бабки за мои 2 вакцины и добавьте воинам
  • Alexey Chernyavsky
    На Кабмин, ВР и СНБО нашли, так может пусть они каски на голову и в окоп?
  • ватникобой
    так может вместо денежного стимулирования ********* чтобы они вакцинировались, нужно повысить зарплаты военным? Жизнь одного нашего солдата не стоит и сотни жизней ********* антиваксотных
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