ВСУ пока не готовы перейти только на контракт, - Резников
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Министерство обороны изучает необходимость именно призыва на срочную военную службу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в парламенте заявил министр обороны Алексей Резников.
"Сегодня у нас есть одновременно и контрактный подход, и одновременно призыв. Вы знаете, что 250 тысяч (численность ВСУ. - Ред.) по закону и 11 тысяч будут добавлены решением парламента. Пока на сегодняшний день мы изучаем вместе с Главнокомандующим и Генштабом целесообразность и необходимость именно призыва на срочную военную службу", - отметил глава Минобороны.
"Моя позиция – возможно, нам не нужно на такой долгий период (призывать в армию. – Ред.), возможно, его делать более коротким", – добавил Резников.
Министр отметил, что введение закона о терробороне (начнет действовать с 1 января. – Ред.) является важным аспектом.