Войска РФ вели огонь в направлении Красногоровки из "Рапиры", потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

В течение текущих суток, 3 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.