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Войска РФ вели огонь в направлении Красногоровки из "Рапиры", потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

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Войска РФ вели огонь в направлении Красногоровки из "Рапиры", потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны
В течение текущих суток, 3 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковоого орудия МТ-12.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная.

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Топ комментарии

  • oleg1966
    Россияне ненавидят свою страну, почему они будут любить вашу? Россияне проели все в своей стране, почему они не сожрут ваше? Россиянам все равно в каком г@вне жить, поэтому они превратят любое место в нужник с дыркой в полу. Даже Версаль
  • Senator S 01a656ec
  • Підлога Маккартні
    Это никакие не окупационные войска РФ. Это вжопучленцы ДНР та ЛНР
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