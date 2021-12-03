Войска РФ вели огонь в направлении Красногоровки из "Рапиры", потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны
1 54821
В течение текущих суток, 3 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковоого орудия МТ-12.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная.