"Большую термомодернизацию" необходимо обсудить с экспертными организациями, профильными ассоциациями и общественностью, - "Экономическая экспертная платформа"

Программа "Большая термомодернизация" должна быть обсуждена с экспертными организациями, профильными ассоциациями и общественностью для недопущения в ней концептуальных ошибок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении профильных аналитических центров по программе "Большой термомодернизации" зданий Украины, опубликованном координатором экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олегом Гетьманом в соцсети "Фейсбук".

"Такие ошибки могут привести к остановке механизмов поддержания энергоэффективности, которые уже продемонстрировали свою эффективность, а также создать барьеры для осуществления масштабной термомодернизации в будущем. Подчеркиваем, что обеспечение энергоэффективности зданий должно происходить комплексно и системно", - говорится в заявлении.

По мнению экспертов, при формировании программы важно обеспечить:

- Продолжение работы Фонда Энергоэффективности по ОСМД, упрощение его процедур для получения грантов и расширение спектра программ.

- Продолжение и усовершенствование государственной программы "теплых кредитов"; формирование инструментов работы с домами без ОСМД и сектором индивидуальной застройки с особым фокусом на дома без централизованного теплоснабжения (ЦТС) – этот сектор сейчас потребляет вдвое больше газа, чем дома с ЦТС.

- Приоритетная установка приборов учета и регулирования снабжения тепла в многоэтажные дома с ЦТС.

- Формирование инструмента термомодернизации зданий бюджетной сферы в громадах и на уровне ЦОИВ.

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- Формирование инструмента поддержки громад (фонда модернизации муниципальной инфраструктуры) с целью модернизации систем теплоснабжения и водоснабжения, где существенное снижение потерь приведет к значительной экономии в пределах страны.

- Формирование возможности громад формировать местные программы термомодернизации и проекты для их подающего финансирования и внедрения.

- Доступ громад к информации об объемах поставки электроэнергии и газа со стороны облэнерго и облгазов для возможности планирования на местном уровне.

- Обучение квалифицированных кадров для внедрения и контроля качества проектных и строительных работ на уровне громад.

- Обеспечить прозрачность планирования, финансирования и прогнозирования расходов на программу термомодернизации на весь период ее действия.

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Представители профильных аналитических центров призывают представителей власти организовать инклюзивный процесс наработки программы термомодернизации с целью повышения энергоэффективности жилого фонда и общественных зданий, обеспечить системность и публичность будущего проекта для обеспечения положительного восприятия его гражданами Украины.