Новости • Коронавирус и карантин

8 областей потенциально готовы выйти из "красной" зоны, - Ляшко

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8 областей потенциально готовы выйти из "красной" зоны, - Ляшко
В настоящее время восемь областей Украины потенциально готовы выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Об областях, которые могут выйти (из "красной" зоны. - Ред.), Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет Министров Украины просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра (4 декабря. - Ред.) ожидаем еще и девятую. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос", - сказал Ляшко

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 6 декабря Кабмин ужесточает карантин для невакцинированных граждан, - Ляшко. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии

  • atv1204 atv
    шлюшко окончательно разваливает медицину, у него даже прыщ на жопе - это ковид..
    а лечение - это вакцинация..
    пусть шлюшко расскажет, сколько оно откатов, за эту вакцинацию шмурдяком здорового населения Украины получило..
  • Простой Прагматик
    А смысл, если ты правила красной зоны перенес на желтую?
    Плевать на эпидситуацию, строится фашистский режим.
  • sv_bombardier
    Тут дело не в откатах. Большие дяди ляшка первого уничтожат, как свидетеля планетарной аферы. Раз за вакцинацию дорогим препаратом еще и доплачивают, значит дела плохи у массонского кодла. Развязка близка.
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