Татаров готовит фальсификацию конкурса на главу САП, - Шабунин

Банковая затягивает обнародование баллов на финальное заседание комиссии.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, как Банковая собирается "фальсифицировать конкурс на руководителя САП".

"Сейчас лидером является Александр Клименко, детектив НАБУ, руководивший расследованием в отношении Татарова. Он опережает другого финалиста Андрея Синюка (прокурора ОГП) на 17 баллов. Вчера Банковая в очередной раз сорвала заседание, чтобы не обнародовать результаты практического, которое финалисты написали больше месяца назад", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, независимую оценку обнародованных работ (согласно инструкции) провели: доцент кафедры уголовного и уголовного процессуального права факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" (Алексей Горох) и эксперты Фонда DEJURE.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ОП организовал проплаченный митинг для того, чтобы "сбить" Клименко с конкурса на должность главы САП, - Шабунин. ВИДЕО

Независимые члены комиссии вчера обнародовали свои баллы. Они более или менее совпадают с независимой оценкой.

"Допустимым отклонением от независимого оценивания является 2-3 балла, все что больше - очевидная фальсификация. Но Татаровцам нужно украсть у Клименко минимум ШЕСТЬ баллов, и еще столько же накинуть Синюку. На инфографике мы смоделировали такую ​​фальсификацию красными линиями. Видите, насколько такая фальсификация очевидна? Еще более очевидна она будет всем, кто следит за конкурсом. И татаровская часть комиссии это тоже понимает. Именно поэтому Банковая затягивает обнародование баллов на финальное заседание комиссии", - пояснил глава ЦПК.

Шабунин отметил, что "татаровская" часть комиссии сфальсифицирует баллы и практического задания, и собеседования, но поскольку это будет последнее заседание, то с этим ничего уже нельзя будет сделать.

"Одна лишь попытка столь очевидной фальсификации конкурса на руководителя САП станет для Зеленского внешнеполитическим харакири. Последний, напомню, лично подписался под обещанием честного конкурса и украинцам, и ключевым союзникам по безопасности", - подытожил глава ЦПК.

Также читайте: Сегодня должно состояться заседание комиссии по избранию главы САП: увидим, услышит ли власть послов G7, - ЦПК