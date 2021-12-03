В Минобороны создадут аналог Агентства НАТО по поддержке и закупкам, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников планирует создать в ведомстве аналог Агентства НАТО по поддержке и закупкам – NSPA.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом министр заявил во время часа вопросов к правительству на пленарном заседании Верховной Рады.

"Среди первоочередных мер – построение эффективной, прозрачной системы закупок. Мы планируем создать в Министерстве обороны аналог Агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок – NSPA. Структурно оно будет содержать часть, которая будет осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также часть, которая будет отвечать за обеспечение питания, топливом...", - сообщил Резников

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, на заседании ВР Резников также сообщил, что вскоре утвердит новую структуру Минобороны Украины.