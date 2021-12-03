После переписи населения будет переоценка ВВП, - Федоров
Об этом он заявил в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы активно работаем с компанией Apple по переписи населения в 2023 году. Это очень важный проект, потому что мы хотим его сделать максимально современным, инновационным и сэкономить много денег, а также получить качественные данные, чтобы правительство принимало правильные эффективные решения.
Есть определенные нормы ЕС, Евростата, ООН, по которым нужно проводить перепись населения, чтобы та информация, которую мы получаем, ее воспринимали в мире, и за счет этого была какая-то международная коммуникация, какая-то международная помощь и вообще было понятно место Украины на мировой карте", – отметил министр.
По словам Федорова, перепись населения будет проводиться по всем методикам в 2023 году.
"На сегодняшний день оценка ВВП нашей страны происходит на основе информации о населении в стране в 2000 году. Сейчас после переписи будет переоценка ВВП нашей страны и это будет явно больше, чем сегодня", - пояснил Федоров.