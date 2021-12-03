Путин провел "полезную" встречу с лидером боснийских сербов Додиком, угрожающим выйти из всех государственных институтов Боснии

Президент России Владимир Путин 2 декабря встретился в Кремле с членом президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорадом Додиком.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, эту информацию 3 декабря подтвердил представитель российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не сообщали об этом… Это была очная встреча в Кремле, очень полезная и подробная", – подчеркнул он. На вопрос о том, почему Кремль о ней не сообщал, спикер ответил: "Мы не обо всех встречах сообщаем. Вчера главный акцент был все-таки на очень большом совещании по Кузбассу, которое было, конечно же, приоритетом", - добавил Песков.

Дейтонские мирные соглашения 1995 года создали два новообразования в Боснии: Республику Сербскую, где доминируют сербы, и Мусульманско-хорватскую федерацию. Страна руководствуется и администрируется по этническим признакам, установленным соглашением, со слабым центральным правительством.

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Лидер боснийских сербов Милорад Додик грозится выйти из государственных институтов, включая общую судебную, военную и налоговую администрации Боснии.

Напомним, с Милорадом Додиком связан скандал, когда 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

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Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

15 января 2021 года Офис Генпрокурора открыл уголовное производство относительно незаконного вывоза в Боснию и Герцеговину старинной украинской иконы. Президент Милорад Додик заявил, что может вернуть икону Украине, но при некоторых условиях. Источник: https://censor.net/ru/n3244562