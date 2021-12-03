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Компания с орбиты Коломойского увеличила доходы в четыре раза благодаря "Большой стройке"

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Компания с орбиты Коломойского увеличила доходы в четыре раза благодаря "Большой стройке"
В 2020-2021 годах компания "ПБС" из окружения Коломойского получила от государства 9,88 млрд грн

Компания "ПБС", принадлежащая ближайшим соратникам олигарха Игоря Коломойского, в 2020 году увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности компании, обнародованной ею 23 ноября 2021 года в системе ProZorro.

Чистый доход компании в 2020 году составил 4,5 млрд грн против 1,2 млрд грн в 2019 году.

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Компания с орбиты Коломойского увеличила доходы в четыре раза благодаря Большой стройке 02
Компания с орбиты Коломойского увеличила доходы в четыре раза благодаря Большой стройке 03

По данным издания "Украинская правда", компания "ПБС" из окружения Коломойского входит в топ-5 главных выгодоприобретателей президентской программы "Большая стройка".

В 2020-2021 годах компания получила от государства 9,88 млрд грн.

Согласно информации на ProZorro, 1 декабря 2021 года "ПБС" стала единственным претендентом на очередной контракт на сумму 94 млн грн в рамках программы "Большая стройка".

Организатор тендера ГП "Дороги Прикарпатья" 1 декабря, отклонило более дешевое предложение компании "Алов-Буд", оставив единственным претендентом фирму "ПБС".

ООО "БПС" записано на работницу курорта Буковель Иванну Непик. СМИ связывают компанию с Александром Шевченко (директором курорта) и Игорем Палицей (бизнес-партнер Коломойского).

Топ комментарии

  • Орест Орест
    Барыга! Апшоры! Торговля на крови! С такими лозунгами голосовали за Беню?
  • Eutectic
    Зелена "деолігархізація"
  • Маркиз
    Гірше не буде™

    3 роки тому:

    - Аааа! Б@риги грабують! Рятуйте!

    Бензин-28, цукор-10, гречка-20, олія-25, мойва-70, сало-60.

    Вчора:

    - Тссс. Ототот покращенння.

    Бензин-35, цукор-30, гречка-45, олія-65, мойва-105, сало-170.

    Дай-тє єму ісчо.

    Вороневич Ігор
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