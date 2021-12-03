Беларусь никогда не станет демократической, как Украина, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что белорусы имеют собственное видение перспектив и никогда не станут Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было сообщено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы - белорусы, имеем собственное видение наших перспектив", – сказал белорусский диктатор.

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