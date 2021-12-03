Мы начинаем фактическое строительство двух военно-морских баз в Очакове и Бердянске, - Резников

Украина начинает фактическое строительство двух военно-морских баз – в городе Очаков Николаевской области и Бердянске Запорожской области.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время Часа вопросов правительству в пятницу, 3 декабря.

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", - сказал он, выступая в парламенте.

При этом он добавил, что по отдельным позициям государственного оборонного заказа наблюдается соревнование лоббистов, однако в Минобороны планируют отказаться от такой стратегии сотрудничества.

"Такие вещи мы будем прекращать, чтобы сконцентрировать ресурсы на том, что действительно необходимо и имеет перспективу", - заметил Резников.

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