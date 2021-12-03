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Мы начинаем фактическое строительство двух военно-морских баз в Очакове и Бердянске, - Резников

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Мы начинаем фактическое строительство двух военно-морских баз в Очакове и Бердянске, - Резников
Украина начинает фактическое строительство двух военно-морских баз – в городе Очаков Николаевской области и Бердянске Запорожской области.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время Часа вопросов правительству в пятницу, 3 декабря.

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", - сказал он, выступая в парламенте.

При этом он добавил, что по отдельным позициям государственного оборонного заказа наблюдается соревнование лоббистов, однако в Минобороны планируют отказаться от такой стратегии сотрудничества.

"Такие вещи мы будем прекращать, чтобы сконцентрировать ресурсы на том, что действительно необходимо и имеет перспективу", - заметил Резников.

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Топ комментарии

  • Зайда
    Гуд. Англосакси - це природні союзники України у війні зі своїм одвічним ворогом - Московією. Досить вже гундосити безконечні мантри про НАТО. Нам потрібні двосторонні воєнні союзі зі США, Великою Британією, Польщею та прибалтійськими країнами. Більше реальних союзників я не бачу.
  • Арен Гаспарян f57f273e
    Мне нравится идея Балто-Черноморского союза
  • Андрій Жагун 3f28c282
    А що там з Кентаврами?
    Аби кинути какашку у Порошенка, причинили не винуватих людей,а коли катери виконавши цикл випробувань при проходжені водосховищ прийшли в Одесу, слідчі забрали ключі у заводчан, без них вийшли в море, мало не втопили один катер, написали що це слідчий експеримент, заявили що катери "не відповідають вимогам", яким вимогам, в чому та наскільки не відповідають не сказали, бо це типу таємниця слідства, катери опломбували, бо це типу речовий доказ і зникли...
    Люди під пдозрами, слава Богу Павловського з заручників банкової викупили, катери гниють, гроші заводу не платять сотні людей не можуть отримати борги по зпрплаті.
    І все щоб кинути какашку у Порошенка, щоб перед черговим соцопитуванням вплинути на рейтинги.
    може пан Рєзнуков розбереться з цими ідіотами, чи може агентами ФСБ? Бо на водосховищах, коли катерами керували професіонали все було нормально.
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