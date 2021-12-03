На момент совершеннолетия дети, у которых будет экономический паспорт, получат до $20 тыс., - "слуга народа" Арахамия
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, обсуждаются два варианта: экономический паспорт получают дети, рожденные начиная с 2019 года или уже после принятия закона.
"Мои шесть детей не попадают, но это стимул для еще шести", - заметил нардеп.
Руководитель фракции "СН" рассказал, что на момент совершеннолетия дети, имеющие экономический паспорт, получат 10-20 тыс. долларов в эквиваленте.
Говоря о том, на что можно будет потратить эти средства, политик рассказал: "На образование в Украине, на приобретение жилья для этого ребенка, а если все эти вопросы решены, он сможет перечислить эти средства себе на персональный накопительный пенсионный счет".