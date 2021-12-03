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Гособоронзаказ выполнен на 85%: из запланированных 23,1 млрд грн уже использовали 19,5 млрд грн, - Резников

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Гособоронзаказ выполнен на 85%: из запланированных 23,1 млрд грн уже использовали 19,5 млрд грн, - Резников
Минобороны отстает с государственным оборонным заказом – на 1 декабря он выполнен на 85%.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал в ходе Часа вопросов правительству в Верховной Раде министр обороны Алексей Резников.

Он сообщил, что из запланированных 23,1 млрд грн оборонного заказа пошли в дело 19,5 млрд. Остальные, по его словам, будут пытаться наверстать за четыре недели.

Вынужденное удвоение темпов министр объяснил тем, что "это был первый год действия нового закона об оборонных закупках, не хватало необходимых подзаконных актов". Почему эти подзаконные акты не были своевременно приняты, министр не объяснил.

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"Среди приоритетов – ракетная программа и развитие возможностей флота", – также сказал он.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Як виконали? За що заплатили? Де нова чи модернізована техніка? Куди списали гроші?
  • Стрелок
    Зеленые считают выполнение оборонзаказа по перечисленным укроборонпрому деньгам а не по поставленной продукции военного назначения

    очередная ссанина в глаза
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    ключевое слово - використали))) а куда - не важно
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