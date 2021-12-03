Бустерную дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине по примеру Евросоюза могут ввести прививки бустерными дозами через девять месяцев после полной вакцинации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Ляшко сказал в кулуарах парламента.

Министр напомнил, что третью прививку в ЕС предлагают делать через девять месяцев. В Украине могут принять такое же решение, но сначала его на официальном уровне должны утвердить в Евросоюзе.

"Мы и технически готовы и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", — добавил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины после вакцинации более 50% населения.

А впоследствии Ляшко заявил, что необходимо иметь 70% привитого населения.

Несколько позже глава Минздрава отметил, что в Украине будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат не менее 60% взрослого населения.

Также министр сообщил, что вакцинация третьей дозой ориентировочно начнется в январе-феврале.

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