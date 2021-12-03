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Бустерную дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки, - Ляшко

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Бустерную дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине по примеру Евросоюза могут ввести прививки бустерными дозами через девять месяцев после полной вакцинации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Ляшко сказал в кулуарах парламента.

Министр напомнил, что третью прививку в ЕС предлагают делать через девять месяцев. В Украине могут принять такое же решение, но сначала его на официальном уровне должны утвердить в Евросоюзе.

"Мы и технически готовы и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", — добавил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины после вакцинации более 50% населения.

А впоследствии Ляшко заявил, что необходимо иметь 70% привитого населения.

Несколько позже глава Минздрава отметил, что в Украине будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат не менее 60% взрослого населения.

Также министр сообщил, что вакцинация третьей дозой ориентировочно начнется в январе-феврале.

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Топ комментарии

  • Андрей Галкин 118e5ae0
    Такая забота о людях)))) и все бесплатно))) Производство одной вакцины от гриппа стоит в три раза дешевле вакцины от ковида, но их никому бесплатно не кололи ))) На лечение детей и ОХМАТДЕТ, в бюджете денег нет. На лечение детских болезней СМСками всей страной собирают, а тут, на тебе, бесплатная вакцинация, каждый год по 2 раза. Ну ну...))))
  • Игорь Монахов
    хм.. А говорили сразу что достаточно ОДНОЙ !? Но выясняется что третья, бустерная доза усилит иммунитет, поэтому после четвертой вы уже будете защищены почти полностью.. И когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться.. Фух, я спокоен и верю, что седьмая доза решит Все наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы... Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы, а одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о разработке двенадцатой дозы...
  • Mist
    Действительно, китайська гидота намного полезнее. Товарищ Си подтвердит.
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