Несанкционированные прогулки и массовое чаепитие: мать пятерых детей в Беларуси приговорили к четырем годам колонии. ФОТО

3 декабря Минский городской суд приговорил мать пятерых детей Ольгу Золотарь к 4 годам колонии общего режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода".

Жительницу Ждановичей обвинили в создании "экстремистских формирований" - чата "Ждановичи 2020 Клуб любителей песен Цоя" и канала "Ждановичи сегодня", в управлении сайтом dze.chat, а также в грубом нарушении порядка и содействии в нем.

"Ольгу Золотарь признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования), ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и обучение действиям, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 1 ст. 16 ч. 1 статьи 342 (помощь в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ольга не признала себя виновной ни по одной статье", - пишет правозащитный центр "Весна".



Фото: "Вясна"/телеграм

29 ноября прокурор требовал приговорить Золотаря к 5 годам колонии.

Задержали 38-летнюю Ольгу Золотарь 18 марта. В милиции утверждают, что женщина является "администратором местного дворового чата и организатором несанкционированных массовых мероприятий" – "чаепитий", "прогулок" и "концертов".

Ольга Золотарь – мать пятерых несовершеннолетних детей: старшей дочери 17 лет, младшему ребенку – четыре. Во время президентских выборов в августе 2020 года она была среди независимых наблюдателей, которых не пустили следить за подсчетом голосов на участке.

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После выборов Золотарь помогала людям возле изолятора на улице Окрестина и в судах, ее задерживали и судили трижды. Первый раз – за фото из дворового чаепития. По словам Ольги, ее даже не было видно на этой фотографии. Второй раз Ольгу задержали 28 января у мурала члена Координационного совета Павла Латушко: она и еще несколько человек отмывали краску из закрашенного изображения. Там составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. В третий раз ее задержали накануне Всебелорусского народного собрания на проспекте Независимости 31 января. Суд оштрафовал ее на 1450 белорусских рублей (это около 15 тысяч гривен).