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С 6 декабря срок действия "желтых" сертификатов сократится до 30 дней, - Минздрав

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С 6 декабря срок действия "желтых" сертификатов сократится до 30 дней, - Минздрав
С понедельника срок действия "желтых" COVID-сертификатов будет составлять 30 дней, соответственно они не будут действительными у людей, которые сделали первую прививку более 30 дней назад, и не получили за это время вторую вакцину против COVID-19.

Об этом на брифинге в пятницу сказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"С понедельника будет уменьшен срок действия "желтых" ковид-сертификатов. Замечу, что на сегодняшний день их срок действия составляет 120 дней. Однако с понедельника он будет сокращен до 30. Мы наблюдаем появление тенденции, когда люди, получив первую дозу, не обратились вовремя" за второй. Это означает, что у человека нет эффективной защиты от болезни и его последствий, поэтому с 6 декабря все те граждане, у которых со дня получения первой дозы вакцины истечет этот срок, 30 дней, использовать "желтый" ковид-сертификат не смогут, он будет невалидным", - подчеркнула Карчевич.

По ее словам, на сегодняшний день в приложении "Дія" сгенерировано более 1,2 млн "желтых" ковид-сертификатов.

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Замминистра призвала тех, кто сделал первую прививку против коронавирусной болезни более 30 дней назад, сделать вторую прививку в ближайшие выходные, ведь с понедельника их "желтые" ковид-сертификаты не будут действительными.

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Топ комментарии

  • alexandr shamov
    Каарочи, скоро будет обязаловка раз в 3 месяца получать очередную вакцину, иначе не выжить...
  • Vlad Stronovckiy
    Та ну нах.....
    Нині "штрикнулось" лише 37% населення. Схоже більшість забило на цю "вакцинацію". Жаль мене змусили "вакцинуватись" на роботі - погрожували відстороненням без оплати.
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Пока.действует,а там и зеленый сократят до пол года
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