"Ночь без насилия": в Черновицкой области обустраивают комнаты безопасности, где смогут временно приютить жертв домашнего насилия

В Черновицкой области Международный центр для женщин и детей "Город добра" совместно с областным управлением Нацполиции и главами ОТГ начали реализацию проекта "Комната безопасности", цель которого - обустроить временное убежище для женщин с детьми, страдающими от домашнего насилия.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала основательница центра "Город добра" Марта Левченко.

"Мы подписали меморандум с полицией, чтобы вместе реализовывать проект по противодействию насилию над детьми. И на основе этого меморандума вместе с заместителем начальника ГУ НП в Черновицкой области Святославом Кишларом сейчас занимаемся тем, чтобы во всех ОТГ обустроить так называемые комнаты безопасности, где женщин с детьми смогут спасти ночью от побоев. В идеале такие комнаты должны быть во всех ОТГ по Украине, которые отдалены от областных центров, - отметила Марта Левченко. - Потому что если в областных центрах еще есть какая-то инфраструктура по противодействию домашнему насилию, то в отдаленных ОТГ ее нет. И когда обидчик ночью бьет женщину и детей, им некуда деваться. Полицейские могут забрать обидчика на три часа, а потом он возвращается еще злее домой и бьет еще сильнее. Полицейские также могут выписать срочное запретное предписание, но не все обидчики его придерживаются... Тем более, это село... Куда он еще пойдет? Женщину с детьми соседи взять не могут, потому что боятся таких обидчиков. Выходит, что женщине с детьми в эту страшную ночь некуда деваться. Поэтому мы должны вместе обеспечить им ночь без насилия, а утром присоединится уже председатель ОТГ, чтобы оказать дальнейшую помощь и отправить пострадавших в областной центр, где есть соответствующая инфраструктура и где они будут обеспечены и временным жильем, и юридической и психологической поддержкой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет, чтобы Украина присоединилась к Стамбульской конвенции

Как отметила Марта Левченко, особенность таких кризисных комнат состоит в том, что там будут работать психологи и ювенальные полицейские, которые смогут в специально оборудованных помещениях правильно опросить ребенка, не испугав его еще больше. Они уже прошли тренинги.

По ее словам, очень важно обустроить такие комнаты на новогодние праздники, потому что именно праздничные дни самые трудные для семей, где происходит насилие.

"На праздники будет очень сложная ситуация во всех селах. Поэтому мы пытаемся сейчас во всех отдаленных регионах открыть такие кризисные комнаты, – объясняет Левченко. – Мы просим ОТГ, чтобы это была комната при каком-нибудь учреждении, например, при больнице, райотделе полиции или сельсовете. То есть место, куда обидчик будет бояться пойти. Мы устанавливаем видеонаблюдение на входе. Сейчас несколько ОТГ дали две комнаты. Одна из них – для ювенального полицейского, где он может опросить ребенка в игровой обстановке, потому что подобных пространств нет в ОТГ. В этих "комнатах безопасности" обязательно должны быть вещи, которые смогут пригодиться женщине с ребенком, вынужденным бежать ночью из дома. Но главная наша задача – объединить вокруг таких комнат безопасности специалистов, занимающихся этой проблематикой. Мы призываем всех глав ОТГ открывать такие комнаты и готовы оказывать им поддержку, как консультативную, так и гуманитарную".

Также смотрите: "Хочется простого женского, не умереть от насилия": активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж