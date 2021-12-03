Зеленский поручил Кабмину возродить научно-исследовательский флот
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил Кабинету Министров в трехмесячный срок разработать и утвердить план мер по восстановлению и развитию морских научных исследований и научно-исследовательского флота Украины.
Соответствующий документ №617/2021 обнародован на сайте главы государства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
В документе выделены следующие шаги по развитию научного флота:
- развитие морских научных исследований; участие в полярных экспедициях;
- пересмотр программы исследований в Антарктиде на 2011–2023 годы;
- анализ деятельности и научных учреждений в области морских исследований;
- в 2022-2023 годах восстановление и строительство построек для размещения лабораторий;
- инвентаризация государственных судов;
- строительство причалов для научно-исследовательского флота;
- в 2022-2030 годах строительство судов на украинских предприятиях;
- повышение зарплаты и соцстандартов для моряков;
- пересмотр зарплаты ученых-полярников;
- привлечение молодых специалистов, студентов к проведению морских научных исследований;
- финансирование экологического мониторинга состояния омывающих Украину морей с использованием судна "Борис Александров";
- ввод в эксплуатацию научно-исследовательского судна "Владимир Паршин".
Документ также предусматривает, что Кабмин должен обеспечить ежегодное информирование президента Украины о ходе реализации мер по восстановлению и развитию морских научных исследований и научно-исследовательского флота.
Указ вступает в силу дня опубликования.