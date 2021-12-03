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Зеленский поручил Кабмину возродить научно-исследовательский флот

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Зеленский поручил Кабмину возродить научно-исследовательский флот
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил Кабинету Министров в трехмесячный срок разработать и утвердить план мер по восстановлению и развитию морских научных исследований и научно-исследовательского флота Украины.

Соответствующий документ №617/2021 обнародован на сайте главы государства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В документе выделены следующие шаги по развитию научного флота:

  • развитие морских научных исследований; участие в полярных экспедициях;
  • пересмотр программы исследований в Антарктиде на 2011–2023 годы;
  • анализ деятельности и научных учреждений в области морских исследований;
  • в 2022-2023 годах восстановление и строительство построек для размещения лабораторий;
  • инвентаризация государственных судов;
  • строительство причалов для научно-исследовательского флота;
  • в 2022-2030 годах строительство судов на украинских предприятиях;
  • повышение зарплаты и соцстандартов для моряков;
  • пересмотр зарплаты ученых-полярников;
  • привлечение молодых специалистов, студентов к проведению морских научных исследований;
  • финансирование экологического мониторинга состояния омывающих Украину морей с использованием судна "Борис Александров";
  • ввод в эксплуатацию научно-исследовательского судна "Владимир Паршин".

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Документ также предусматривает, что Кабмин должен обеспечить ежегодное информирование президента Украины о ходе реализации мер по восстановлению и развитию морских научных исследований и научно-исследовательского флота.

Указ вступает в силу дня опубликования.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Велыке науківо-дослідне флотівництво?
  • Підлога Маккартні
    Нужно отправить в Антарктиду зекрысу. Пущай пингвинов переворачивает!!!
  • Dust
    ЗЄ-льоне чмо не думало відновити ПВО України перед нападом рашки ?
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