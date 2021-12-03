Зеленский поручил Кабмину возродить научно-исследовательский флот

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил Кабинету Министров в трехмесячный срок разработать и утвердить план мер по восстановлению и развитию морских научных исследований и научно-исследовательского флота Украины.