Новости

Вертеп на Софийской площади станет крупнейшим в Европе, - КГГА

2 85453
Вертеп на Софийской площади станет крупнейшим в Европе, - КГГА
На Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок. Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что тема главной праздничной локации на Софийской площади посвящена Рождественской чудо ночи, когда родился Иисус Христос.

Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято возводить к Рождеству. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

"Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений - игрушки красного и золотого цвета", - говорится в сообщении.

Новогоднюю елку торжественно засветят в столице 19 декабря. Дерево высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола. Вокруг елки разместят развлекательные локации: фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут проводиться выступления и конкурсы.

Смотрите также: Под Офисом Президента начали устанавливать домики. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    лучше бы так:

    Зазначається, що цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Володимир Зеленський
  • Владимир Иванец
    ОПа - тот еще вертеп. Вернее балаган. И оплачено уже все...
  • Старый пионэр
    Та нi, найбiльший вертеп у Европi у нас на Грушевського...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости