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Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 15 млрд гривен, - ПФУ

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Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 15 млрд гривен, - ПФУ
Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2021 года составили 460,1 млрд гривен, расходы – 475,7 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств Фонда достиг 15,6 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 298,1 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 24,4 млрд гривен.

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 162,0 млрд гривен.

Как известно, Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.

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Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 15 млрд гривен, - ПФУ 01
Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 15 млрд гривен, - ПФУ 02

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Если сделать пенсию у судьи, плокулола и остальной сволочи как у обычных роботяг, то пенсий в пенсионном хвонде хватит всем!!!!
  • dd13
    При этом деньги есть на:
    - Великое крадивництво
    - Великое термоутепление
    - на 1 млрд деревьев
    - на освоение Арктики.........

    Клоунада непрофессионалов.
  • Орест Орест
    Не очень хочется платить честно налоги, потому что заработанные тобой деньги уйдут на шлюх и кокаин а в бюджете дырка так и останется. Хотя знаю очень много людей, которые в 2015-2016 годах начинали работать по белому.... А сейчас приходится вспоминать лихие времена дяди "Вити".
    Как говориться - ничего личного.
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