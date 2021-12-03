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На реформу денежного довольствия военных необходимо три года, - Резников

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На реформу денежного довольствия военных необходимо три года, - Резников
Денежное обеспечение военного необходимо увеличить, чтобы сделать зарплату конкурентной в целом по экономике, а базовую ставку необходимо привязать к воинскому званию. На реформу денежного довольствия военных понадобится 3 года.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Работаем над тем, чтобы повысить денежное довольствие нашим воинам. Но механическое увеличение выплат без изменения подхода в работе с кадрами не решит существующие проблемы, и на это не хватит никаких денег. На первый план должна выйти прозрачная система управления карьерой военного, которая привязана не к должности, а к воинскому званию. Также к воинскому званию будет привязана базовая ставка денежного довольствия", - рассказал министр.

По словам Резникова, одновременно будут пересмотрены штатно-должностные категории, чтобы работу лейтенантов или капитанов не выполняли полковники.

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Он заверил, что в министерстве постепенно будут повышать денежное довольствие, чтобы сделать оплату труда военных конкурентной в целом по экономике. Главная цель сейчас, отметил Резников, – справедливая, понятная система, которая позволит привлекать в армию лучших.

Глава Минобороны также отметил, что внедрение этой реформы будет продолжаться не менее 3 лет, и ее необходимо начинать как можно скорее.

Топ комментарии

  • Орест Орест
    Странно, барыга воровал, на крови торговал, на Мальдивы ездил но военным ЗП поднял и очень быстро. А тут олигархов победили, дороги построили, в Арктику экспедиции запускаем и 3 года надо....
  • Геннадий Лаврик
    А на выделение под распил по 1000 грн, якобы для вакцинированных, достаточно 2 минуты...
    Приоритет четко обозначен...
  • а ес c5e83b5a
    совершенно очевидно ищут пути законодательно решить вопрос с военными пенсионерами. Что бы не повышать пенсии при повышении денежного содержания. Про то, что бы полковники делали то, что делает капитан - это бред лысого мерина.( бред сывой кобылы). Не припомню, что бы за меня делал что то полковник. А вот капитаны за полковников- так это везде и повсюду. Привязывать не к должности, а к званию тоже выглядит маразматично ДОЛЖЕН БЫТЬ БАЛЛАНС И СТИМУЛ. Должность - это и большая ответственность и выше звание и больше зарплата. Что то этот "молодожен" уже не туда повел войско.
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