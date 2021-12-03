В конкурсе на должность исполнительного директора Украинского ветеранского фонда победила волонтер Калмыкова, - Минветеранов

По результатам конкурса и собеседования с министром по делам ветеранов Украины победителем на должность исполнительного директора Украинского ветеранского фонда определена волонтер Наталья Калмыкова.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом информирует пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

В сообщении отмечается: "Наталья Фердинандовна Калмыкова получила высшее образование в Винницком национальном медицинском университете (сентябрь 1999 – июнь 2005) и Винницкой академии непрерывного образования по специальности "Магистр публичного управления" (сентябрь 2019 – 1 март 2021).

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Занимала должности: советницы по гендерным вопросам Командующего Сухопутными войсками ВСУ (июнь 2021 – ноябрь 2021), операционного директора БУ МБФ "Повернись живим" (январь 2021 – июнь 2021), руководительницы военного отдела в БО МБФ "0 2021), где также занималась фандрейзингом и GR, продукт-менеджерки компании Delta Medical PoE (июнь 2008 – май 2017) и медицинской представительницы в Alcon Pharmaceuticals Ltd. (январь 2007 – май 2008).

В апреле 2014 стала волонтером и помогала украинской армии. За период сотрудничества с сектором безопасности и обороны награждена рядом государственных знаков отличия. В частности, нагрудным знаком "Знак почета" (Министерство обороны Украины), поощрительными медалями "За особые заслуги" Командующих разными родами войск, медалью "За содействие Вооруженным Силам" (Министерство обороны).

Свободно владеет английским и украинским языками. Воспитывает двоих сыновей".

"Благодаря предыдущему опыту работы я глубоко знаю оборонный сектор Украины и его потребности, а также понимаю организационную структуру, культуру и деятельность Вооруженных Сил Украины, военнослужащих и ветеранов, – говорит Наталья Калмыкова. – Для меня большая честь и ответственность положить начало созданию Украинского ветеранского фонда. Я верю, что прозрачность, подотчетность, профессиональность – это те принципы, работая на которых Украинский ветеранский фонд станет действенным инструментом развития ветеранского сообщества. И верю, что мы вместе работаем над тем, чтобы Украина стала лучше для нас и наших детей".

Напомним, 23 ноября в Veteran Hub прошел второй этап конкурса на должность исполнительного директора Украинского ветеранского фонда – презентации стратегий кандидатов и собеседование с членами конкурсной комиссии.

Пять кандидатов презентовали свои стратегии и проходили собеседование в онлайн-режиме. До последнего этапа конкурса прошли три кандидатки.

Видеозапись прямой трансляции можно посмотреть по ссылке

26 ноября в Министерстве по делам ветеранов Украины прошел третий этап конкурса на должность исполнительного директора Украинского ветеранского фонда. Министр Юлия Лапутина провела собеседования с тремя кандидатками, которые прошли до последнего этапа отбора по решению конкурсной комиссии.

Инициатива создания Украинского ветеранского фонда – государственного бюджетного учреждения, которое будет обеспечивать поддержку ветеранов войны, членов их семей, семей погибших, дальнейшую реабилитацию и реинтеграцию в мирную жизнь через соответствующие проекты – принадлежит Министерству по делам ветеранов Украины. Решение о создании фонда было принято на заседании правительства 14 июля 2021 года.

Фонд будет заниматься разработкой и внедрением современных проектов, направленных на поддержку ветеранов и семей. Он станет стартовой площадкой для поддержки ветеранского бизнеса.

Украинский ветеранский фонд заработает с 1 января 2022 года.