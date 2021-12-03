В ходе контакта Путина и Байдена будут обсуждаться гарантии нерасширения НАТО на восток, - Кремль

Президенты РФ Владимир Путин и США Джозеф Байден уже в ближайшие дни могут пообщаться в формате видеоконференцсвязи, сообщили в Кремле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

На брифинге в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что разрабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом "в формате, очевидно, видеоконференцсвязи".

"Причем этот контакт может состояться уже в самое ближайшее время, в ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции, но полагаю, что лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной. И тогда мы уже можем это официально объявить", - сказал Ушаков.

Читайте также: Говорить о встрече Байдена и Путина еще рано, - Белый дом

За словами Ушакова, президенты обсудят "неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах", также актуальные вопросы международной повестки - Афганистан, Иран, Украина и, очевидно, Ливия, Сирия. В Кремле также уверены, что лидеры РФ и США затронут тему реализации российской инициативы по проведению саммита постоянных членов СБ ООН.

Кроме того, по словам Ушакова, лидеры обсудят и "ход диалога по стратегической стабильности". "Контакты эти ведутся, два раунда состоялось", - сказал Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что встреча готовится достаточно активно.

Также читайте: В Белом доме готовятся к встрече Байдена с Путиным в видеоформате в декабре, - The Washington Post

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли общение президентов России и США состояться до визита Путина в Индию, который запланирован на 6 декабря, Ушаков сказал: "Нет. После Индии прорабатывается такая возможность".

Кроме того, Путин и Байден будут говорить о приостановлении дальнейшего продвижения НАТО на восток.

"Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, исключающих любое дальнейшее движение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, вооруженных систем, которые прямо нам угрожают", – отметил помощник президента РФ.

По его словам, Москве срочно необходимы гарантии по нерасширению альянса на восток.

"Этот вопрос "с бородой". И Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военная инфраструктура НАТО не будет продвигаться на восток. Однако эти устные заверения, оказалось, что они ничего не стоят, хотя определенная фиксация этих заверений все-таки была, о чем свидетельствует запись соответствующих бесед. Но с учетом напряженной ситуации встает вопрос о срочной необходимости представления нам соответствующих гарантий. Просто так уже дальше продолжаться не может", - сказал Ушаков.

Помощник Путина пояснил, что трудно сказать, в какой форме будет этот документ, однако подчеркнул, что главное - наличие зафиксированных договоренностей на бумаге.