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Суд в Беларуси признал соцсети Радио Свобода "экстремистскими материалами"

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Суд в Беларуси признал соцсети Радио Свобода "экстремистскими материалами"
Центральный районный суд Минска признал экстремистскими материалами информационную продукцию телеграмм-канала "Радио Свобода-Беларусь", его аналоги в социальных сетях и видеохостинге YouTube.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Сейчас за решеткой находятся два журналиста Радио Свобода - Игорь Лосик и Андрей Кузнечик. Журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студзинская находятся под следствием. Офис "Радио Свобода" в Минске опечатали силовики.

В прошлом году МИД Беларуси лишил аккредитации всех журналистов Радио Свобода, а также десятки других представителей иностранных СМИ.

В Беларуси экстремистскими признаны более 300 каналов и сообществ: от локальных чатов до каналов с сотнями тысяч подписчиков. 7 из 10 популярнейших белорусских телеграмм-каналов считаются экстремистскими.

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