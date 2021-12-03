Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 250 млн грн, более 10 млн грн поступили в бюджет, – "слуга народа" Гетманцев. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщил глава налогового комитета Рады, нардеп "СН" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.
"Четверть миллиарда – именно такова сумма задекларированных в пределах налоговой амнистии активов граждан Украины. За последние 12 дней имеем 20% роста этой суммы. Сбор в бюджет – более 10 млн грн", - рассказал он.
Напомним, налоговая амнистия началась с 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2022-го. В рамках этой программы физические лица смогут провести единовременное добровольное декларирование своих активов, за которые ранее не уплатили налоги.
Эти задекларированные активы облагаются сбором — единовременным обязательным платежом, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов, учитывая ставки такого сбора.