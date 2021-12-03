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Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 250 млн грн, более 10 млн грн поступили в бюджет, – "слуга народа" Гетманцев. ИНФОГРАФИКА

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Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 250 млн грн, более 10 млн грн поступили в бюджет, – "слуга народа" Гетманцев. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 3 декабря 2021 года граждане в рамках налоговой амнистии задекларировали активов на 250 млн грн.

Об этом сообщил глава налогового комитета Рады, нардеп "СН" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Четверть миллиарда – именно такова сумма задекларированных в пределах налоговой амнистии активов граждан Украины. За последние 12 дней имеем 20% роста этой суммы. Сбор в бюджет – более 10 млн грн", - рассказал он.

Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 250 млн грн, более 10 млн грн поступили в бюджет, – слуга народа Гетманцев 01

Напомним, налоговая амнистия началась с 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2022-го. В рамках этой программы физические лица смогут провести единовременное добровольное декларирование своих активов, за которые ранее не уплатили налоги.

Эти задекларированные активы облагаются сбором — единовременным обязательным платежом, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов, учитывая ставки такого сбора.

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    А ты сам , часы свои за 40 штук баксов задекларировал, или как ваш шеф забыл?
  • rock-n-roll
    Гетманцев - совок конченный. Из-за его инициатив я закрываю свои депозиты.
  • молодой рабочий
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