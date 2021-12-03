Завершение создания территориальной обороны нужно провести в сжатые сроки, - Данилов
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт СНБО, об этом шла речь на межведомственном совещании по выполнению требований закона об основах национального сопротивления, который вступает в силу с 1 января 2022 года.
"В условиях эскалации гибридной агрессии РФ, обострения ситуации вокруг наших границ этот закон является одним из фундаментальных предохранителей, механизм реализации концепции всеобъемлющей обороны нашего государства", - заявил он.
По его словам, следует в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования командования сил территориальной обороны ВСУ, региональных органов военного управления, бригад и батальонов сил территориальной обороны с учетом уровня угроз в каждом регионе Украины.
"Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов", – подчеркнул Данилов, отметив целесообразность пересмотра подхода к размещению и комплектации подразделений территориальной обороны.