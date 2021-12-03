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В Николаевской области отремонтировали 76 км трассы Днепро-Николаев, - Укравтодор. ФОТО

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На трассе Н-11 в Николаевской области финишируют ремонтные работы, выполняемые по программе "Большая стройка". В общей сложности со старта президентской программы в 2020 году были восстановлены уже 76 км маршрута Днепр-Николаев.

Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

В Николаевской области отремонтировали 76 км трассы Днепро-Николаев, - Укравтодор 01

"Одна из самых плохих дорог страны превращается в современную и безопасную трассу", - рассказали в автодоре.

Сейчас работы продолжаются на участке обхода города Баштанка от села Калиновка до Николаева.В настоящее время работы финишируют на трех участках автодороги общей протяженностью 16,4 км.

В Николаевской области отремонтировали 76 км трассы Днепро-Николаев, - Укравтодор 02

На дороге подрядчик устроил новый конструктив дорожной одежды и выполнил комплекс работ по обеспечению безопасности движения. Кроме этого, были устроены тротуары, тактильная плитка, электроосвещение, установлены новые автопавильоны, обустроены пешеходные переходы, а также нанесена разметка и шумовые полосы.

В Николаевской области отремонтировали 76 км трассы Днепро-Николаев, - Укравтодор 03

"Автомобильная дорога Н-11 Днепр-Николаев в пределах Николаевской области имеет протяженность 140 километров, большая ее часть уже отремонтирована", - отметили в Укравтодоре.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы "Большая стройка" до конца 2024 года по всей стране будут восстановлены 24 тысячи километров автодорог.

Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Темпы может и отличные. Только цены запредельные. Мы еще качество этих дорог через год-другой посмотрим.
    А главное. Нигде в Конституции Украины нет ни слова про строительство дорог, как полномочия президента. Это вопросы кабмина. Поэтому "Велике Будивництво" Зелебени это пиар и зарабатывания бабла
  • Anton Grinblat 6ff29d36
    конечно - самый простой способ ******** бабло и распихать по карманам - это зарыть в дороги. которые подорожали так не кисло по сравнению с "папередниками". на фоне этих потемкинских деревень - недофинансирование армии, зарытый туда же в дороги ковидный фонд, недофинансирование образования и куча еще чего.. зато дороги - агонь, ага. Тупой , ****, пиар за наш счет!
  • Olia Prokofieva
    Что бы кто не говорил, а дороги в последние 2 года строятся бешенными темпами, такого в прежде не было. Да и мосты также.
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