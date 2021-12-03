В Николаевской области отремонтировали 76 км трассы Днепро-Николаев, - Укравтодор. ФОТО

На трассе Н-11 в Николаевской области финишируют ремонтные работы, выполняемые по программе "Большая стройка". В общей сложности со старта президентской программы в 2020 году были восстановлены уже 76 км маршрута Днепр-Николаев.

Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из самых плохих дорог страны превращается в современную и безопасную трассу", - рассказали в автодоре.

Сейчас работы продолжаются на участке обхода города Баштанка от села Калиновка до Николаева.В настоящее время работы финишируют на трех участках автодороги общей протяженностью 16,4 км.

На дороге подрядчик устроил новый конструктив дорожной одежды и выполнил комплекс работ по обеспечению безопасности движения. Кроме этого, были устроены тротуары, тактильная плитка, электроосвещение, установлены новые автопавильоны, обустроены пешеходные переходы, а также нанесена разметка и шумовые полосы.

"Автомобильная дорога Н-11 Днепр-Николаев в пределах Николаевской области имеет протяженность 140 километров, большая ее часть уже отремонтирована", - отметили в Укравтодоре.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы "Большая стройка" до конца 2024 года по всей стране будут восстановлены 24 тысячи километров автодорог.