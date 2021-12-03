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"COVID-тысячу" в этом году смогут получить 8 млн украинцев, - Шмыгаль

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"COVID-тысячу" в этом году смогут получить 8 млн украинцев, - Шмыгаль
Кабинет Министров в ближайшее время примет соответствующий порядок использования этих средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Мы ожидаем, что 8 млн граждан обратятся за выплатой в 1 тыс. грн в этом году. Все будут обеспечены этими средствами. Как и обещано, программа в полной мере заработает с 19 декабря в приложении или на портале Дія", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, 8 декабря Кабинет Министров примет соответствующий порядок использования этих средств.

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Топ комментарии

  • Александр Александр 66da010f
    Чтобы топить печку при отсутствии денег на газ и уголь?
  • Andrey Levenov
    с бюджета выделили 6 лярдов, по 1тыс на руки... "могут получить 8млн"...

    p.s. это только у меня калькулятор барахлит?
  • Чайка Київ
    Ну шо? В тренажерний, кіно чи почитати?
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