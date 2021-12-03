Швейцария с 6 декабря ужесточает карантинные ограничения из-за COVID-19

С понедельника, 6 декабря, Швейцария ужесточает карантинные ограничения в связи с распространенияем COVID-19. Также власти призывают граждан работать из дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Як пишет The Guardian, в пятницу, 3 декабря, правительство Швейцарии объявило о более жестких мерах по борьбе с коронавирусом, по скольку страна хочет сдержать всплеск инфекций и появление варианта "Омикрон".

Правительство заявило, что страна расширит требования о ношении масок и предоставлении сертификатов, подтверждающих, что человек вакцинирован или вылечился от вируса. Маски придется носить в помещении, где требуется сертификат.

Правительство также усилило призыв к людям работать из дома. А на мероприятия и в общественные места будет разрешен доступ только тем, кто прошел вакцинацию или выздоровел.

Читайте также: Швейцарцы на референдуме поддержали закон о действии в стране COVID-сертификатов

Такие меры вступят в силу 6 декабря и будут действовать до 24 января.

"Федеральный совет в настоящее время оценивает ситуацию как очень критическую. Появление варианта "Омикрон" также ставит новые задачи в ответ на пандемию", - говорится в заявлении правительства.

По данным Федерального управления здравоохранения, в Швейцарии уже были подтверждены три случая варианта "Омикрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации, - МИД