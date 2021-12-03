Действия Бутусова не будем оценивать до закрытия производства, - Комиссия по журналистской этике

Комиссия по журналистской этике заявила, что не будет рассматривать действия главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, пока не будет закрыто уголовное производство, которое ведет Государственное бюро расследований.

Об этом говорится в заявлении КЖЭ, сообщает Цензор.НЕТ.

Комиссия отмечает, что видео, которое Юрий Бутусов опубликовал в фейсбуке 27 ноября и на котором он стреляет из гаубицы, вызвало острую дискуссию в Украине. Ситуация еще более обострилась после того, как 28 ноября Государственное бюро расследований приступило к производству по факту публикации.

КЖЕ обращает внимание, что пользователи фейсбука призвали ее оценить этичность поступка журналиста, поскольку это должна делать именно комиссия. Также об этом писал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Комиссия отмечает, что, согласно ст. 6 Положения о КЖЭ она имеет право отказать в рассмотрении обращения, если в компетентном суде возбуждено производство о рассмотрении соответствующего спора.

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"Учитывая тот факт, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту опубликованного журналистом видео, Комиссия не будет рассматривать действия журналиста Юрия Бутусова до закрытия уголовного производства", – говорится в заявлении.

Также КЖЭ осудила любые попытки давления на журналистов. В частности, попытки использовать комиссию для давления.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".