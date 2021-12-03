Законопроект по обеспечению жильем военнослужащих содержит коррупционные риски, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществило антикоррупционную экспертизу законопроекта "Об обеспечении жильем военнослужащих и членов их семей с привлечением негосударственных средств и передачу земель в аренду, отчуждение имущества", который рассматривает Верховная Рада, и выявило у них коррупционные риски.

Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Проект закона предусматривает конкурсный отбор инвесторов для строительства жилья для военнослужащих на землях обороны, чтобы привлечь инвестиции и обеспечить военнослужащих необходимым жильем. Однако законопроект №5716 не только не поможет прозрачно выбирать инвесторов, но и предлагает механизмы, благодаря которым государство может получить многомиллионный ущерб", – говорится в сообщении.

Среди рисков отмечена неопределенность статуса, состава и порядка формирования комиссий для проведения конкурсов по отбору инвесторов, в результате чего провести прозрачный конкурс практически невозможно. Также отмечается нерегулируемый порядок расчета доли жилья военнослужащих, которое должно передаваться государству после сооружения жилья, что может повлечь потерю большей части квартир, которые должны быть переданы государству.

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В НАПК также отмечают несовершенный механизм отбора земельных участков для застройки, который может спровоцировать строительство некачественного жилья в местах отдаленных от мест прохождения военнослужащими военной службы.

Кроме того, по закону потенциальный инвестор будет иметь право оформлять все необходимые документы на земельный участок, определение его границ, получение нормативно-денежной оценки земельного участка, а чтобы рассчитать долю жилья, принадлежащего военнослужащим, будут использовать нормативно-денежную оценку земельного участка. Это может привести к лоббированию интересов застройщика и потере бюджетных средств, в частности из-за искусственного занижения стоимости земельного участка под строительство, а также занижения доли жилья, передаваемого заказчику, отмечают в ведомстве.

НАПК предлагает доработать положения законопроекта и предусмотреть применение штрафных санкций к инвесторам, которые не выполнили или плохо выполнили условия договора.

В ведомстве отмечают, что обеспечение жильем военнослужащих - один из наиболее коррумпированных процессов в Украине и громких кейсов, когда государство потеряло бюджетные средства или землю под застройку более чем достаточно, поэтому система нуждается в кардинальных изменениях. Неэффективное использование средств налогоплательщиков и злоупотребления при обеспечении жильем военнослужащих является одной из стратегических проблем государственной политики в сфере обороны, а борьба с ней определена среди приоритетов в проекте Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы, отмечают в НАПК.