21 из 28 назначенных Зеленским судей – недобродетельны, - Жернаков

Эти судьи бросали за решетку активистов Майдана, не декларировали имущество, врали в декларациях и неоднократно посещали оккупированные территории.

Об этом пишет в фейсбуке координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы уже писали ранее, что из 28 судей, которых с подачи коррумпированной ВРП назначил пожизненно Зеленский, двое являются судьями Майдана. Но всего недобродельных судей, имеющих негативное заключение ОСД, среди них - 21 (двадцать один), или ровно ТРИ ЧЕТВЕРТИ" , – написал он.

Жернаков утверждает, что эти судьи:

не декларировали имущество – машины, квартиры, нежилые помещения;

не могли объяснить происхождение или сознательно занижали стоимость своего имущества;

неоднократно посещали оккупированные территории;

лгали в декларациях добродетели.

"Все они теперь назначены пожизненно и будут судить всех нас еще десятки лет. Вот такое "обновление" у нас судебной системы", - подытожил он.