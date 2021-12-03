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21 из 28 назначенных Зеленским судей – недобродетельны, - Жернаков

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21 из 28 назначенных Зеленским судей – недобродетельны, - Жернаков
Эти судьи бросали за решетку активистов Майдана, не декларировали имущество, врали в декларациях и неоднократно посещали оккупированные территории.

Об этом пишет в фейсбуке координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы уже писали ранее, что из 28 судей, которых с подачи коррумпированной ВРП назначил пожизненно Зеленский, двое являются судьями Майдана. Но всего недобродельных судей, имеющих негативное заключение ОСД, среди них - 21 (двадцать один), или ровно ТРИ ЧЕТВЕРТИ" , – написал он.

Жернаков утверждает, что эти судьи:

  • не декларировали имущество – машины, квартиры, нежилые помещения;
  • не могли объяснить происхождение или сознательно занижали стоимость своего имущества;
  • неоднократно посещали оккупированные территории;
  • лгали в декларациях добродетели.

"Все они теперь назначены пожизненно и будут судить всех нас еще десятки лет. Вот такое "обновление" у нас судебной системы", - подытожил он.

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Топ комментарии

  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    коррупция? не не слышал (с)
  • Анатолий Панасюк
    Тобто з "душком" товар!
  • Sony_tel The best
    А верховному потерпевшему пох что подписывать. Главное подпись покрасивее и титул рядом с ней.
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