21 из 28 назначенных Зеленским судей – недобродетельны, - Жернаков
5 47137
Эти судьи бросали за решетку активистов Майдана, не декларировали имущество, врали в декларациях и неоднократно посещали оккупированные территории.
Об этом пишет в фейсбуке координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы уже писали ранее, что из 28 судей, которых с подачи коррумпированной ВРП назначил пожизненно Зеленский, двое являются судьями Майдана. Но всего недобродельных судей, имеющих негативное заключение ОСД, среди них - 21 (двадцать один), или ровно ТРИ ЧЕТВЕРТИ" , – написал он.
Жернаков утверждает, что эти судьи:
-
не декларировали имущество – машины, квартиры, нежилые помещения;
-
не могли объяснить происхождение или сознательно занижали стоимость своего имущества;
-
неоднократно посещали оккупированные территории;
-
лгали в декларациях добродетели.
"Все они теперь назначены пожизненно и будут судить всех нас еще десятки лет. Вот такое "обновление" у нас судебной системы", - подытожил он.