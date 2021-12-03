Байден пообещал меры, которые усложнят РФ реализацию агрессивных планов против Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я собираю вместе то, что, как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень затруднят для (президента России Владимира - ред.) Путина сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке", - сказал Байден в ответ на просьбу прокомментировать обстановку вокруг Украины.
Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.
Ранее помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, заявляла, что США глубоко обеспокоены "крупными и необычными" перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению".
Она сказала, что США рассматривают целый ряд вариантов. Они, по ее словам, включают шаги по укреплению обороноспособности Украины, введение более жестких экономических санкций в отношении России.
Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничение военных учений США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине.