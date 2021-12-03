Офис с химерами: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят прямые переговоры с РФ, обращения Саакашвили и атаки на журналистов (обновлено)

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" выйдет в эфир 3 декабря в 21:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube-канал ток-шоу.

В студии обсудят:

• Прямые переговоры с Россией: по какому пути ведет страну президент?

• Михеил Саакашвили обратился к украинцам в суде: почему Украина молчит?

• Кто и почему атакует журналистов?

Гости студии:

СЕРГЕЙ ВЛАСЕНКО, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "Европейская Солидарность";

КИРА РУДЫК, глава партии "ГОЛОС";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

РОМАН КОСТЕНКО, народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины;

РУСЛАН КОШУЛИНСКИЙ, народный депутат VII созыва, заместитель председателя партии ВО "Свобода";

ДМИТРИЙ ГОРДОН, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, Эксперт Украинского института будущего Советник президента России по экономике (2000-2005)

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ (SKYPE) ГИУЛИ АЛАСАНИЯ Мать Михеила Саакашвили.

Разведчики, непосредственно осуществлявшие спецоперацию по "вагнеровцам", сегодня на "Свободе слова Савика Шустера".

Сообщат правду!

ЮРИЙ СЕМЕНЮК, полковник запаса ВСУ

РОМАН ЧЕРВИНСКИЙ, полковник запаса ВСУ