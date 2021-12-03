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Они здесь не победят, их тут никто не ждет, – Данилов об угрозе нападения российской армии

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Они здесь не победят, их тут никто не ждет, – Данилов об угрозе нападения российской армии
Украина никоим образом не допустит повторения ситуации 2014 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает победу Российской Федерации в случае ее вторжения в страну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как отметил Данилов, украинская армия способна дать агрессору адекватный отпор.

"Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ", - заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что эскалация агрессии со стороны России проявляется не только в военной плоскости, но и дестабилизации в энергосфере и расшатывании внутренней ситуации Украины.

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"Залог победы - это не только мощная военная компонента. Когда будет сопротивляться все общество, у врага будет ноль шансов на победу", - отметил Данилов.

В то же время Данилов отметил важность международного единства для недопущения дальнейшей агрессии со стороны Российской Федерации.

Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция Тобиасом Тибергом, последний отметил, что его страна, со своей стороны, и в дальнейшем будет поддерживать целостность и суверенитет Украины.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Вот только и "Нептуны" зеленая пошесть не спешит заказывать. Два года ушли коту под хвост. Они только на следующий год объявили старт ракетной программы. А ведь реально могли уже иметь до 8 дивизионов на службе.
  • 18c49ed2
  • Lion Dreams
    А кто сказал, что это будет в случае оккупации присоединение? Нет, дорогие. Это в планах какая нить Новососия. И тем же колаборантам силовикам придётся идти воевать уже за Новососия дальше с Украиной, потом червей кормить, иначе подвал. А по бизнесу вы правильно написали. Бизнес весь при оккупации отжимается. Местные царьки, даже супер ватные, тоже понимают, что век их не долог при оккупации. Да это и по Крыму сейчас ярко видно.
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