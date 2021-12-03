Сотрудникам полиции могут разрешить подрабатывать во внерабочее время, - Монастырский

В Министерстве внутренних дел хотят предоставить сотрудникам полиции возможность подрабатывать в нерабочее время, например, в охране.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одна из инициатив - возможность использования внерабочего времени полицейского, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка, например на охране определенных объектов. Сейчас мы также работаем над этой моделью и через несколько недель можем ее представить", - отметил глава МВД.

По словам чиновника, еще одной инициативой министерства является распределение определенной части штрафов за оформленные нарушения ПДД на повышение полицейским зарплат.

Комментируя информацию о существовании в полиции планов по составлению протоколов и определенных коррупционных проявлениях в этой системе, Монастырский признал, что такие случаи есть.

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"Но у нас сейчас полностью перезагружено подразделение внутренней безопасности Нацполиции, и мы видим обновление мониторинговых групп в патрульной полиции, для того чтобы они могли реагировать на эти нарушения. Кроме того, есть "горячая линия", на которую может обратиться каждый гражданин и каждый такой случай попадает в службу внутренней безопасности, чтобы была ответная реакция", - подчеркнул он.

По словам министра, каждый подобный случай анализируется.

"Мы понимаем, что увеличение зарплат сможет помочь бороться с коррупцией в правоохранительных органах", – подчеркнул Монастырский.

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Ранее министр внутренних дел Украины заявил, что недостаток кадров в полиции составляет от 10 до 30 процентов – в зависимости от региона.